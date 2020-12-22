КСУ просят разъяснить скандальное решение о лжи в декларациях

КСУ просят разъяснить скандальное решение о лжи в декларациях

21.12.2020 16:09

Укринформ

В Конституционный Суд поступило ходатайство о разъяснении исполнения решения суда от 28 октября, которым отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование и контрольные полномочия НАПК.

Как передает Укринформ, об этом информирует пресс- служба суда.

"В Конституционный Суд Украины от уполномоченного по поручению субъекта права на конституционное представление – народного депутата Украины Мамки Г.Н. поступило ходатайство о разъяснении участнику конституционного производства порядка исполнения решения Конституционного Суда Украины от 28 октября 2020 года №13-р/2020 по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно конституционности отдельных положений закона "О предотвращении коррупции» от 14 октября 2014 года № 1700-VII с изменениями, Уголовного кодекса", – говорится в сообщении.

Читайте также: Венецианская комиссия рекомендует реформировать КСУ

В настоящее время указанное ходатайство находится на рассмотрении КС.

Как сообщал Укринформ, КС признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Украины 25 ноября обратился к Венецианской комиссии со срочным запросом по оценке конституционной ситуации, сложившейся после решения КСУ от 27 октября.

Читайте также: Конституционный кризис может подорвать достижения Украины в реформах – Точицкий

В заключениях Венецианской комиссии говорится, что Конституционный Суд Украины нуждается в реформировании и деполитизации.

Президент Украины пообещал учесть позицию Венецианской комиссии при проведении судебной реформы.

Зеленский намерен предложить Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте внимательно проработать предоставленные рекомендации и учесть их при подготовке дальнейших шагов по реформированию судебной системы.

Читайте также: НАПК готовит поправки к только что принятым законам о восстановлении полномочий агентства

В то же время в КСУ заявили, что заключения Венецианской комиссии свидетельствуют о том, что «решение Конституционного Суда Украины №13-р/2020, несмотря на критические замечания в его мотивации, является легитимным и подлежащим исполнению".

Также, утверждают в КСУ, в процессе подготовки документа эти авторитетные органы Совета Европы не пришли к заключению о необходимости изменения состава судей Конституционного Суда.

По материалам: Укринформ