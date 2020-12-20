Протесты ФЛП, или Почему коммерческие "майданы" в Украине не взлетают

Аналитика

17.12.2020 13:07

Укринформ

Общество чем дальше, тем агрессивнее воспринимает всевозможные «шкурные майданы», которые маскируют чей-то личный интерес – общими святыми символами

Еще 1 декабря в центре Киева началась и сейчас продолжается акция протеста предпринимателей, представителей движения SaveФОП. Митингующие блокируют правительственный квартал, требуя, чтобы Рада отменила введение регистраторов расчетных операций (РРО или кассовых аппаратов) для малого и среднего бизнеса, применение которых она и так отсрочила до 1 января 2022 года. Из отдельных заявлений, озвученных во время акции, следует, что предприниматели протестуют еще и против введения в Украине полного локдауна. Отстаивая свои бизнес-интересы, участники называют акцию чуть ли не «налоговым Майданом», рассчитывая на массовую поддержку общества, информационно стимулируют в том числе и яркими картинками столкновений с полицией. Но общество каждый раз не слишком толерантно воспринимает этот и подобные ему «шкурные» майданы (кредитный, евробляхерский, налоговый). Никто, конечно, не отрицает права протестующих не соглашаться с решением властей, которое так или иначе их не устраивает, и выражать это в форме мирного протеста. Но у этих акций один характерный признак, который не дает им права называться Майданом с большой буквы.



Участники называют акцию чуть ли не «налоговым Майданом» / Фото: Сергей Давыденко / Укринформ

РРО как яблоко раздора

Напомним предысторию. Еще в прошлом году депутаты приняли законы, обязывающие физических лиц-предпринимателей использовать регистратор расчетных операций (РРО), то есть кассовые аппараты. Законы предусматривают обязательное введение кассовых аппаратов для ФЛП 2-4 групп (объем дохода которых не превышает 1 млн грн) и ответственность за торговлю без них. Санкции предполагалось вводить постепенно до конца 2020 года, чтобы дать возможность предпринимателям приобрести кассовые аппараты и с нового года наладить работу. Однако это решение вызвало протесты, организованные движением SaveФОП. Учитывая сопротивление предпринимателей и карантин, который объективно оставил многих из них без работы, депутаты отложили введение обязательных кассовых аппаратов еще на год – до 2022 года. Но это не остановило протестные акции. Более того, только усилило на фоне объявленных новых карантинных ограничений. А 15 декабря участники акции пытались установить палатки на Майдане Независимости в Киеве, но полиция помешала этому. Произошли столкновения.

Решения, важные для Украины и ее народа, не должны приниматься в ходе протестов

Об этом в интервью LB.ua еще месяц назад заявлял председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев. "Их (движения "SaveФОП") главное требование – принять законопроекты 3853-1, 3853-2, отменяющие фискализацию вообще. То есть даже ту фискализацию, которая уже работает с 2016 года (по технически сложным бытовым товарам) и с 2018-го (по аптекам). Это бескомпромиссная позиция. И она такая с самого начала», – отметил Гетманцев.

По его словам комитет работал весь год пытаясь охватить интересы всех украинцев, но предприниматели отказываются идти на компромисс. «ФЛП выходили на протесты не за отсрочку, а за отмену РРО, чтобы сохранить упрощенную систему налогообложения», – категорически заявили соорганизаторы протестов ОО «Дело громад».

«Несмотря на то, что половина требований, выдвинутых нами, уже стали законом, останавливаться мы не собирались. Отсрочку вступления в силу законов №128-IX, №129-IX нужно эффективно использовать для того, чтобы разработать законопроект, который снимет проблему тотальной фискализации всех малых предпринимателей. Также пока нет сдвигов в вопросе закона №367-IX и позорной практики фискализации так называемых рисковых групп, по факту это приводит к разделению предпринимателей на группы (сначала сложная бытовая техника, затем аптеки, теперь ювелиры, а дальше другие)», – заявили также в ОО «Совет городов ЗахистиФОП".

Именно эти вопросы представители ОО днях обсудили с депутатами и должностными лицами, договорившись провести широкое обсуждение концепции нового законопроекта.



Игорь Петрашко

"В Украине ФЛП стали большой частью экономики. Мы с пониманием относимся к предпринимателям, проводим с ними консультации. Министерство экономики активно участвует в разработке изменений по отсрочке обязательного применения регистраторов расчетных операций (РРО) плательщиками единого налога, которые были приняты. Ведь с 1 января должны были вступить в силу многие жесткие ограничения. Сейчас большинство из них перенесли во времени на год, кроме рисковых групп товаров", – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко. Он отметил, что отменить локдаун по требованию протестующих не удастся, потому что это вопрос национальной безопасности. По словам министра, они ведут диалог и встречи с представителями ассоциаций, представляющих ФЛП. «Программы поддержки, которые делает правительство, в первую очередь ориентированы на ФЛП. Например, программа по кредитованию бизнеса, которая заработала и будет продолжена, и денежная помощь в размере 8 тыс. грн. За два дня зарегистрировалось более 120 тысяч человек. Это все в основном ФЛП", – подытожил Петрашко.

Об экономике и политике протестов

Однако люди не расходятся из правительственного квартала, и это свидетельствует, что конфликт явно затянулся и переходит из сферы экономического диалога в сферу чистой спекулятивной политики. В комментарии «Слово и дело» политолог Алексей Якубин отметил, что детенизация экономики основном касается малых предпринимателей, а не крупных игроков, поэтому ситуация останется напряженной.



Алексей Якубин

«Одна из ключевых причин ‒ не то, что «упрощенцы» не заинтересованы платить налоги, ситуация связана с тем, что у нас сейчас кризис с коронавирусом, несущий экономические последствия и для работающих. Ведь же есть часть людей, у которых возникает вопрос, почему выводить экономику из тени начинают именно с них, а не с больших оффшоров. То есть, предприниматели недовольны, что ситуация политизирована, тем более в условиях кризиса», – утверждает Алексей Якубин.

Политолог добавил, что протестующие еще с самого начала требовали обратить внимание именно на политический момент. Между тем, многие эксперты поддерживают предпринимателей именно из экономических соображений. Мол, Украина находится в состоянии экономического кризиса, а давление на предпринимателей во время пандемии коронавируса противоречит практикам цивилизованного мира.



Евгений Магда

“Мы уже сейчас находимся в состоянии экономического кризиса. Вопрос лишь в том, насколько глубоко мы в него опустимся. Когда государство пытается давить на частных предпринимателей, это производит не менее странное впечатление. Если в цивилизованном мире государство создает льготы для граждан, то в наших условиях происходят совершенно обратные процессы. Любые заявления о безвизе, евроинтеграции должны подкрепляться реальными действиями", – заявил в эфире "Прямого" директор Института мировой политики Евгений Магда.

Старший экономист CASE Ukraine Владимир Дубровский убежден, что в тотальной фискализации малого бизнеса заинтересованы лоббисты крупных торговых сетей. И в этой ситуации власть допускает ошибку. Он считает, что отсрочка на год РРО для ФЛП не решит проблему и не исправит эту ошибку. Но она, по его мнению, даст хорошую возможность разработать настоящие критерии рискованности плательщиков, реальные методы борьбы с дроблением на псевдо-ФЛП и контрабандой и заменить нынешние, крайне несовершенные и лоббистские критерии фискализации на такие, которые не коснутся настоящих предпринимателей, зато создадут реальные проблемы тем, кто злоупотребляет упрощенной системой налогообложения.

Среди протестующих есть две категории, отмечают эксперты. Первая – организованные группы, которые и собрали этот митинг. Вторая – простые малые предприниматели, которые присоединяются к акции, опасаясь столкнуться с налоговиками после установки кассовых аппаратов. Именно благодаря большому числу представителей второй категории протест расширяется.

«Организованные группы фактически протестуют против попытки через фискализацию детенизировать некоторые сектора. С ними не о чем договариваться. Здесь государство должно пережать контрабанду. Но есть и простой малый бизнес, люди, которые боятся проверок налоговиков. С этой категорией предпринимателей безусловно нужно искать диалог. Поэтому, если снять опасения для широкой массы людей, протесты спадут», – отметил в эфире 24 канала руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта.



Павел Кухта

Экономист считает, что государству нужно двигаться в сторону фискализации, ее нельзя полностью отменять, но для начала ее нужно сопровождать мораторием на проверки, например, для нерисковых категорий ФЛП.

Митинг – это нормально, но называть его "Майданом" – Боже упаси!

Интересно, что в день, когда произошли столкновения во время протеста, на многих улицах недалеко от центра столицы можно было увидеть много автобусов, которыми приезжали люди из других областей. Это сразу вызвало дискуссии – настоящий ли протест предпринимателей или кто-то его оплатил и «свез» участников. Протестующие утверждают, что приехали автобусами, которые сами оплатили «Собирали сами ФОПы по 100-150 гривень, кто сколько мог. Нанимали автобус, ехали», – утверждают репортеры «Громадського».

Также они обратили внимание на тот факт, что лидером протестов стал 46-летний уроженец Львовщины Сергей Доротич, ныне глава общественной организации «Союз защиты предпринимательства».

Репортерам он объяснил, что проблема ФЛП касается его лично, поскольку он занимается торговлей фурнитуры для окон и дверей. (Укринформ проверил, в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся данные об «ФЛП Доротич», открытом в 2016 году, сфера деятельности которого охватывает 5 различных видов, а именно, исследования и экспериментальные разработки в области общественных и гуманитарных наук (основной) оптовая торговля древесиной и строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах, консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления, исследования рынка и изучение общественного мнения).

А еще, как свидетельствует Википедия, Сергей Доротич опытный деятель и «ходок» во власть. С 2007 года в Верховной Раде шестого созыва он был помощником нардепов Ивана Деньковича, Ульяны Мостипан и Андрея Шевченко от «Блока Юлии Тимошенко». Также он был главным консультантом Секретариата Президента Украины при Викторе Ющенко, при его же президентстве работал в Государственном комитете Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики, в Министерстве регионального развития и строительства Украины. При Викторе Януковиче работал в Министерстве финансов Украины. Кроме этого, был заместителем председателя Киевского областного совета при Владимире Майбоженко, исполняющим обязанности председателя правления ЗАО «Укрпрофтур» и занимал руководящие должности в других компаниях.

То есть, во главе простых ФЛП стоит некий многогранный топ-ФОП. И многих сегодня возмущает такая «двойная» общественно-политическая игра. А еще очень раздражает, что свою акцию организаторы настойчиво продвигают как «Всеукраинский Налоговый Майдан», не гнушаясь использованием майдановской символики и его трагически знаменитого реквиема «Плине кача».

Значительная часть пользователей социальных сетей остро воспринимают происходящее, как инфляцию символов настоящего Майдана. А как можно называть этим величественным сейчас словом митинг с конкретными экономическими требованиями, которые к тому же имеют немало аргументов против.

Майдан – это очень серьезно. Это большая ценность Украины, гордость, боль и борьба в самом широком смысле слова. Поэтому он никак не может быть об отстаивании интересов одной группы людей. И поэтому коммерческие "майданы", в Украине, как говорится, не взлетают…

Марина Нечипоренко, Киев

По материалам: Укринформ