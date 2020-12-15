Новые министры: Гетманцев говорит, что Шмыгаль еще не определился с кадрами

Новые министры: Гетманцев говорит, что Шмыгаль еще не определился с кадрами

14.12.2020 21:17

Укринформ

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник, 15 декабря, не будет рассматривать вопрос кадровых изменений в Кабинете Министров, а Премьер-министр Денис Шмыгаль пока не готов обсуждать персоналии правительственных чиновников, которых могут назначить либо уволить.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом журналистам сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев в КВЦ "Парковый", где проходит заседание фракции "Слуга народа".

"Кадровые вопросы завтра не будут рассматриваться в Верховной Раде. Я думаю, что перед тем, как принимать любые кадровые вопросы, нам надо провести еще одну фракцию. Сегодня у Премьер-министра были вопросы о кадровых изменениях в правительстве. Он не был готов говорить по персоналиям. Поэтому, я думаю, что этот вопрос еще не решен самым Премьер-министром, который, собственно говоря, должен сделать представление, в соответствии с Конституцией, в Верховную Раду об изменениях в составе Кабмина", – отметил Гетманцев.

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Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко в комментарии Укринформу рассказала, что фракция планирует провести заседание во вторник, 15 декабря, чтобы обсудить возможность назначения двух министров.

Речь шла о возможности назначения на должности постоянных министров образования и науки, а также энергетики тех правительственных чиновников, которые сейчас временно исполняют обязанности руководителей этих ведомств.

По материалам: Укринформ