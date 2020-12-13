Заместитель главы ОП заявил, что подает в суд на Сытника

Заместитель главы ОП заявил, что подает в суд на Сытника

12.12.2020 15:17

Укринформ

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров заявил, что на следующей неделе подаст в суд на директора НАБУ Артема Сытника относительно защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом Татаров написал в Телеграмме, передает Укринформ.

«В начале недели в отношении директора НАБУ Сытника мной будет подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Каждый чиновник должен отвечать за свои слова и действия», – сообщил Татаров.

Он сообщил, что в пятницу директор НАБУ в очередной раз назвал его фамилию "вместе с подозреваемыми в совершении ряда преступлений фигурантами строительных скандалов».

Татаров отметил, что связывает это со своей системной работой по укреплению независимости в правоохранительных органах, а также требует от Сытника немедленно опровергнуть недостоверную информацию или публично показать обществу доказательства его причастности к противоправной деятельности.

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«Я настаиваю также на независимой международной или отечественной экспертизе любых электронных, видео- или аудиоданных, якобы с моим участием в незаконной деятельности и еще раз подчеркиваю, что никому не удастся из-за фальсификации уголовных дел повлиять на мои убеждения и позицию на вверенной мне области работы», – уточнил он.

По словам Татарова, он будет твердо придерживаться национальных интересов страны и максимально профессионально выполнять свои обязанности.

В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник в интервью Общественному подтвердил, что заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову было подписано подозрение. Однако ее не вручили в связи со сменой всех прокуроров по делу генпрокурором Ириной Венедиктовой.

«Прокурор, подписавший (подозрение – ред.) даже не знал, что он уже не прокурор по этому делу», – сказал Сытник, добавив, что было принято не вручать подозрение, поскольку это было бы незаконным действием. По словам директора НАБУ, о смене прокуроров в Бюро узнали случайно в реестре дел, а Татаров на сегодняшний день не имеет статуса подозреваемого.

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"Прокуроры и детективы остановили это (расследование и вручения подозрения – ред.), потому что это в той ситуации бросило бы сомнение на законность именно процессуальных действий, поскольку прокурор был не полномочен", – сказал Сытник.

При этом директор НАБУ уточнил, что эта проблема связана с отсутствием антикоррупционного прокурора – после отставки за 3 месяца до завершения своей каденции Назара Холодницкого новый руководитель САП еще не избран, а полномочия антикоррупционного прокурора в настоящее время выполняет генпрокурор.

Как сообщалось, 1 декабря редактор интернет-издания "Цензор.net" Юрий Бутусов в Фейсбуке сообщил, что экс-народный депутат и экс-руководитель "Укрстроя" Максим Микитась дал обличительные показания на заместителя главы ОП Олега Татарова по делу относительно махинаций с квартирами для Нацгвардии.

Как утверждает журналист со ссылкой на свои "источники", Микитась сообщил следствию, что Татаров во время работы в "Укрбуде" якобы подкупил эксперта МВД Константина Дубоноса с тем, чтобы он фальсифицировал экспертизу в пользу компании.

Также журналист написал, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы ОП Олегу Татарову, однако судья ВАКС Мойсак якобы заблокировал вручение уведомления о подозрении.

Со своей стороны, в ВАКС заявили, что Высший антикоррупционный суд не получал ходатайства о предоставлении разрешения о задержании заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

По материалам: Укринформ