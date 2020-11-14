Времени на подготовку выборов в ОРДЛО хватит, если Рада в январе примет закон – Кравчук

Времени на подготовку выборов в ОРДЛО хватит, если Рада в январе примет закон – Кравчук

13.11.2020 14:33

Укринформ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что в случае принятия в январе отдельного закона о выборах в ОРДЛО времени для их подготовки и проведения 31 марта будет достаточно.

Как передает Укринформ, об этом Кравчук заявил в интервью ТСН.

Он подчеркнул, что согласно украинскому "Плану совместных шагов" дата выборов в ОРДЛО – 31 марта, но время можно перенести – это не является принципиальным вопросом. Кравчук акцентировал, что принципиальным вопросом является контроль Украины над границей, соответствующие действия украинской власти на подконтрольных территориях, установление украинских институтов власти, которые и могут обеспечить проведение выборов по украинскому закону.

«Если, скажем, в январе, допустим, ВР принимает закон об особенностях этих выборов… Как только приняли закон, уже можно готовиться к выборам – февраль, март и часть января. Времени хватает. И это же не сегодня готовится. Мы это делаем не с чистого листа. Уже есть разработки, принимается закон, готовятся выборы», – сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук также выразил мнение, что в ОРДЛО могут быть только мажоритарные выборы, потому что «там нет украинских партий, там ничего нет».

«Какие пропорциональные выборы могут быть? Не могут. Это я так думаю и не говорю, что мое мнение является истиной в последней инстанции. ВР принимает закон», – сказал он.

По словам главы украинской делегации в ТКГ, до выборов также нужно принять законы о демилитаризации и недопущении преследования невиновных лиц (об амнистии – ред.).

«Нельзя думать, что кто-то покажет пальцем и кого будут судить. Это просто неприемлемая философия. Только по украинскому закону», – резюмировал он.

Читайте также: На видеовстрече «нормандских» советников станет известно, будет ли саммит в этом году – Кравчук

Как сообщал Укринформ, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» в формате видеоконференции, запланированной на 13 ноября, будет обсуждаться вопрос активизации работы Трехсторонней контактной группы и представленный украинской стороной план действий для разрешения конфликта на востоке Украины.

По материалам: Укринформ