Розклад Таро на вихідні, 1-2 листопада: як зрозуміти своє майбутнє

Символічний розклад Таро на вихідні 1–2 листопада 2025 року відкриває два дуже різні настрої.

Про це повідомляє «ПЛ».

Перша карта — «Шістка чаш» — говорить про теплі спогади, повернення до чогось доброго з минулого, можливо, до старих знайомств чи ідей, які колись здавалися забутими. Це час внутрішньої гармонії та відновлення душевного балансу.

Ті, хто працює з творчими процесами або шукає натхнення, можуть відчути дивну потребу озирнутися назад, перечитати свої старі нотатки, і саме там знайти новий напрямок розвитку.

Другий день, 2 листопада, супроводжує «Трійка мечів» — карта, яка уособлює випробування та необхідність прийняти неприємну правду.

Це не катастрофа, а радше очищення — звільнення від старих емоцій чи зв’язків, які заважали рухатися вперед. Якщо перенести символіку на практику, вихідні можуть стати моментом внутрішнього перегляду цілей, коли доведеться чесно сказати собі: «Ось це я залишаю, а це відпускаю».

Для людей, пов’язаних із письмом, журналістикою чи творчістю, ці карти можуть означати інтелектуальне «прибирання»: розібрати старі чернетки, завершити давні проєкти, зібрати розкидані ідеї.

Якщо діяти з холодним розумом, а не з емоцій, ці вихідні принесуть дивне відчуття полегшення. Майбутнє стане чіткішим — як сторінка, з якої стерли усе зайве й залишили головне.

Окрім того, деякі люди задаються питанням щодо того, що означає карта Таро «Вежа».