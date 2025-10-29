Що означає карта Таро «Вежа»: тарологи дали пояснення

Карта «Вежа» у системі Таро — одна з найсильніших і водночас найсуперечливіших. Вона символізує крах старих переконань, раптові зміни та внутрішнє очищення.

Про це повідомляє «ПЛ».

У класичній колоді Арканів ця карта позначається під номером XVI і зображує зруйновану блискавкою вежу, з якої падають дві постаті. Тлумачення — руйнування хибної стабільності, пробудження, прозріння, коли стара система цінностей більше не витримує реальності.

Тарологи вважають, що поява цієї карти — не трагедія, а радше можливість. Вежа «ламає» те, що давно потребувало змін, змушуючи людину або компанію переглянути фундамент своєї діяльності.

Для бізнесу ця карта символізує кризи, які насправді відкривають шлях до оновлення: реструктуризація, переосмислення місії, запуск нового формату після невдачі старого. Саме такі переломні моменти найчастіше ведуть до зростання.

Якщо «Вежа» випала у перевернутому положенні, це може свідчити про страх перед змінами або спробу втримати систему, що давно потребує трансформації.

У житті це проявляється у відкладанні рішень, збереженні «зайвої стабільності», яка врешті лише затримує розвиток. У прямому ж положенні карта — це поштовх: руйнування як очищення.

Символіка «Вежі» добре перегукується з сучасними соціальними процесами: від зміни технологічних укладів до зрушень у політичній системі.

Іноді саме криза стає найчеснішим дзеркалом для оцінки реальності. Тому тарологи часто кажуть: якщо Вежа з’явилася у розкладі, не тікайте — спробуйте зрозуміти, що саме потрібно перебудувати.

