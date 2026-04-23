Як правильно пишеться слово «пісний» або «пістний»: пояснення лінгвістів

У сучасному інформаційному просторі питання правопису української мови продовжує залишатися важливим маркером професійності, особливо для медіа та офіційних комунікацій.

Однією з поширених мовних дилем є правильне написання слова «пісний» чи «пістний». Лінгвісти одностайні: нормативною формою відповідно до чинного Український правопис є саме варіант «пісний».

Це прикметник, який походить від іменника «піст», однак у процесі словотворення відбувається фонетичне спрощення, що є типовим для української мови.

Фахівці Інституту української мови НАН України пояснюють, що при утворенні прикметників від іменників із приголосним «т» у корені часто спостерігається його випадіння. Подібні процеси фіксуються і в інших словах, що формують єдину закономірність, а не виняток.

Саме тому форма «пістний» вважається розмовною або помилковою і не рекомендована для використання в офіційних текстах, журналістиці чи освітніх матеріалах.

Особливу увагу до цього питання привертають редактори медіа та контент-менеджери, адже мовні помилки можуть впливати на довіру аудиторії. В умовах цифровізації та швидкого поширення інформації навіть незначні відхилення від норми можуть масштабуватися і закріплюватися у вжитку, що суперечить мовній політиці держави.

Водночас експерти наголошують, що правильне вживання слова «пісний» актуальне не лише в контексті релігійних практик, а й у ширшому значенні — наприклад, при описі дієтичного харчування або обмеженого складу продуктів. Таким чином, дотримання мовних норм є не лише питанням грамотності, а й складовою інформаційної культури суспільства.

