Найкращі тижневі знижки у Novus з 16 по 21 грудня: що можна вигідно придбати

Карина Шевченко Send an email 2 години ago
Новус
Новус

У період з 16 по 21 грудня мережа супермаркетів Novus традиційно активізує тижневі акційні програми, орієнтовані на споживачів, які готуються до передсвяткових закупів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Компанія зосереджується на товарах повсякденного попиту, формуючи знижки таким чином, щоб вони мали практичну користь для сімейного бюджету.

За інформацією ритейлера, акційні пропозиції охоплюють ключові продуктові категорії, а також товари для дому, які мають стабільний попит у зимовий період.

Усі ціни встановлюються відповідно до внутрішніх стандартів мережі та проходять попередній контроль, що виключає різкі коливання вартості протягом дії акції.

У компанії зазначають, що тижневі знижки є частиною довгострокової політики підтримки купівельної спроможності споживачів.

Покупцям рекомендують перевіряти умови акцій у фірмових магазинах або офіційних цифрових каналах Novus, де публікується актуальна та перевірена інформація.

Окремо були представлені й найкращі тижневі знижки у Varus з 16 по 21 грудня.

