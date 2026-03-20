Чому монети раніше робили з різних металів: економіка, історія та наука

Історія монет демонструє, як наука матеріалів і економічні потреби формували фінансові системи цивілізацій.

Про це повідомляє «ПЛ».

Використання різних металів у грошах було не випадковим рішенням, а результатом пошуку балансу між цінністю, довговічністю та доступністю ресурсів.

У Стародавній Греції та Римі монети карбували зі срібла, золота та бронзи залежно від їхнього номіналу. Висока щільність і стійкість благородних металів робили їх придатними для тривалого використання. Водночас домішки дешевших металів дозволяли державам регулювати грошову масу — практика, яку економісти сьогодні називають девальвацією.

З наукової точки зору важливу роль відігравали фізичні властивості металів. Мідь легко піддавалася обробці, срібло мало антибактеріальні властивості, а золото майже не окислювалося, що забезпечувало збереження зовнішнього вигляду монет протягом десятиліть.

Історики відзначають, що зміна складу монет часто сигналізувала про економічні кризи або військові витрати держав. Зменшення частки дорогоцінного металу дозволяло швидко збільшити кількість грошей в обігу, але водночас впливало на довіру населення.

Сьогодні більшість монет виготовляється зі сплавів, оптимізованих для довговічності та низької вартості виробництва, однак принципи, закладені тисячі років тому, залишаються незмінними.

Цікавим з історичної точки зору може бути й те, де у Дніпрі може знаходитись затонулий скарб.