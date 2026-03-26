Посівний календар на квітень: кращі поради для дачників і не тільки

Квітень традиційно вважається одним із ключових періодів для початку активних робіт на присадибних ділянках в Україні, адже саме в цей час ґрунт остаточно виходить із зимового стану, а погодні умови дозволяють розпочати повноцінну посівну кампанію.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними агрометеорологічних спостережень та рекомендацій профільних аграрних інститутів, строки висіву культур у квітні значною мірою залежать від температури ґрунту, вологості та стабільності нічних температур, а не лише від календарної дати.

Фахівці наголошують, що ранній квітень підходить для холодостійких культур, зокрема редиски, шпинату, кропу, гороху та моркви. Вони здатні проростати вже при температурі ґрунту від +3–5°C, що робить їх оптимальним вибором для першої хвилі посіву.

У другій половині місяця, коли земля прогрівається до +8–10°C, аграрії переходять до висіву буряка, салатів і ранніх сортів капусти. Водночас експерти радять орієнтуватися не лише на температуру повітря, а й на глибину прогрівання ґрунту, оскільки різкі весняні похолодання можуть уповільнити розвиток рослин.

Окрему увагу приділяють підготовці ґрунту. Сучасні агрономічні рекомендації передбачають мінімальний обробіток із збереженням природної структури землі, що сприяє збереженню вологи.

Органічні добрива, внесені заздалегідь, забезпечують стабільний старт рослин без ризику перенасичення азотом. У приватному секторі дедалі популярнішою стає практика мульчування, яка дозволяє скоротити кількість поливів та захистити ґрунт від перегріву.

Важливим фактором залишається синхронізація робіт із природними циклами. Частина дачників використовує місячні фази як орієнтир, хоча науковці підкреслюють, що ключову роль відіграють саме кліматичні показники. Попри це, досвідчені городники відзначають, що планування робіт допомагає систематизувати догляд за ділянкою та уникати перевантаження в пікові періоди.

Експерти також рекомендують не поспішати з висадкою теплолюбних культур у відкритий ґрунт. Помідори, перець і баклажани краще залишати в розсаді до стабілізації температури, оскільки навіть короткочасні заморозки можуть знищити молоді рослини. Раціональний підхід до календаря робіт дозволяє підвищити врожайність без додаткових витрат, що особливо актуально для домогосподарств в умовах економії ресурсів.

