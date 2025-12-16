Найкращі тижневі знижки у Varus з 16 по 21 грудня: що можна вигідно придбати

У період з 16 по 21 грудня 2025 року мережа супермаркетів Varus традиційно оновлює перелік акційних пропозицій, орієнтуючись на сезонний попит і передсвяткову активність покупців.

Про це повідомляє «ПЛ».

За інформацією компанії, тижневі знижки формуються централізовано й охоплюють як базові продукти щоденного споживання, так і окремі товарні позиції з підвищеним попитом наприкінці року.

Представники Varus звертають увагу, що конкретний асортимент і розмір знижок можуть відрізнятися залежно від регіону, формату магазину та наявності товарів на складі.

У зв’язку з цим покупцям рекомендується заздалегідь ознайомлюватися з умовами акцій через офіційні канали компанії, зокрема сайт та мобільний застосунок.

Аналітики роздрібного ринку зазначають, що тижневі акції залишаються одним із ключових інструментів стримування споживчих витрат у період зростання цін. Для домогосподарств це можливість оптимізувати бюджет без зниження якості споживання, а для ритейлерів — спосіб зберегти лояльність клієнтів в умовах високої конкуренції.

