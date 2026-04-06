Як пишеться слово «царствений» або «царственний»: пояснення лінгвістів

Питання правильного написання слів із подвоєними приголосними залишається одним із найпоширеніших у сучасній українській орфографічній практиці.

Слово «царствений» часто викликає сумніви через існування помилкової форми «царственний», яка регулярно трапляється у медіапросторі та соціальних мережах. Мовознавці пояснюють, що правильний варіант закріплений чинним Українським правописом і підтверджується академічними словниками.

За нормами української мови прикметник утворений від іменника «царство» за допомогою суфікса -ен-, який не передбачає подвоєння приголосних.

Подвоєння «н» виникає лише в окремих словотвірних моделях, зокрема при поєднанні суфіксів або історичному накладанні морфем, чого у цьому випадку не відбувається. Саме тому форма «царственний» розглядається як орфографічна помилка, що виникла під впливом російської мовної традиції.

Філологи зазначають, що поширення неправильного написання часто пов’язане з автоматичним перенесенням норм іншої мови або з орієнтацією на звучання слова, а не на його морфемну структуру.

Українська орфографія базується насамперед на принципі словотвору, тому правильність написання визначається походженням слова, а не фонетичним сприйняттям.

У мовній практиці прикметник «царствений» використовується для опису величності, урочистості або підкресленої шляхетності. Його активно застосовують у художніх текстах, публіцистиці та культурологічних матеріалах. Експерти наголошують, що дотримання нормативної орфографії є важливим елементом професійної комунікації, особливо в журналістиці та офіційних публікаціях.

