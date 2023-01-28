Самые популярные товары среди онлайн-покупателей в 2022 году — данные OLX

К концу 2022 года уровень онлайн-покупок в Интернете возобновился до показателя 2021 года и составил 77%. Среди аргументов в интересах онлайн-шоппинга покупатели назвали выгодную цену, экономию времени и наличие товара. Об этом свидетельствуют данные исследования OLX и CBR.

Фото: pixabay.com

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Какие товары больше всего интересовали украинцев в 2022 году

На протяжении прошлого года украинцы на OLX больше всего интересовались покупкой мобильного телефона или смартфона — количество пользователей, которые отзывались на соответствующие объявления, почти в четыре раза превысило интерес ко второй популярной позиции.

Десятка наиболее востребованных товаров в 2022 году выглядит так:

мобильный телефон/смартфон — более 11,9 млн пользователей отозвались на объявление;

аксессуары для телефонов — 3,2 млн;

верхняя одежда — 3,2 млн;

одежда для девочек — 2,9 млн;

ноутбуки — 2,4 млн;

товары для охоты/рыбалки — 2,4 млн;

одежда для мальчиков — 2,3 млн;

кроссовки — 2,3 млн;

электроинструмент — 2,2 млн;

Комплектующие и аксессуары — 2,1 млн.

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Средний чек

Средний чек покупок за год снизился и составил 539 грн. В то же время показатель 2021 года был на 37% выше (738 грн).

Удобнее всего покупать со смартфона

Согласно данным исследования, 78% украинцев покупают онлайн со смартфона, 40% из них — через мобильные приложения Интернет-магазинов.

По статистике OLX, чаще всего покупки совершают из приложений на смартфонах Android — почти 47% пользователей платформы. Приложения для iOS и мобильные версии сайтов составили 15% всех визитов.

В то же время наименьшая доля тех, кто совершает покупки с компьютера или ноутбука — почти 9%. А вот география доставок традиционно охватила крупнейшие украинские города — Киев, Харьков, Днепр, Одессу и Львов.

Как изменился портрет покупателя

В течение последних шести месяцев чаще всего в Интернете покупали женщины до 25 лет, проживающие на Западе и Востоке, трудоустроенные и имеющие более высокий доход (более 15 тыс. грн в месяц).

В то же время восстановление уровня онлайн-покупателей произошло за счет женщин без детей, жителей Запада, трудоустроенных со средним или высоким уровнем достатка, а также тех, кто никуда не уезжал после 24 февраля.

Более всего возросла доля покупок одежды (+32%) и бытовой техники (+25%), а сами покупатели стали все чаще оплачивать товары картой.

Также увеличилась готовность посылать предоплату, однако в основном только при условии, если в онлайн-магазине раньше уже заказывали знакомые (52% опрошенных).

В то же время уменьшилась и доля тех, кто наталкивался на Интернет-мошенников (с 27% до 20%).

Источник: МинФин