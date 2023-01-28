Самые популярные товары среди онлайн-покупателей в 2022 году — данные OLX
К концу 2022 года уровень онлайн-покупок в Интернете возобновился до показателя 2021 года и составил 77%. Среди аргументов в интересах онлайн-шоппинга покупатели назвали выгодную цену, экономию времени и наличие товара. Об этом свидетельствуют данные исследования OLX и CBR.
Фото: pixabay.com
0
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Какие товары больше всего интересовали украинцев в 2022 году
На протяжении прошлого года украинцы на OLX больше всего интересовались покупкой мобильного телефона или смартфона — количество пользователей, которые отзывались на соответствующие объявления, почти в четыре раза превысило интерес ко второй популярной позиции.
Десятка наиболее востребованных товаров в 2022 году выглядит так:
Читайте также: AliExpress позволит покупателям из Европы оплачивать товары после получения
Средний чек
Средний чек покупок за год снизился и составил 539 грн. В то же время показатель 2021 года был на 37% выше (738 грн).
Удобнее всего покупать со смартфона
Согласно данным исследования, 78% украинцев покупают онлайн со смартфона, 40% из них — через мобильные приложения Интернет-магазинов.
По статистике OLX, чаще всего покупки совершают из приложений на смартфонах Android — почти 47% пользователей платформы. Приложения для iOS и мобильные версии сайтов составили 15% всех визитов.
В то же время наименьшая доля тех, кто совершает покупки с компьютера или ноутбука — почти 9%. А вот география доставок традиционно охватила крупнейшие украинские города — Киев, Харьков, Днепр, Одессу и Львов.
Как изменился портрет покупателя
В течение последних шести месяцев чаще всего в Интернете покупали женщины до 25 лет, проживающие на Западе и Востоке, трудоустроенные и имеющие более высокий доход (более 15 тыс. грн в месяц).
В то же время восстановление уровня онлайн-покупателей произошло за счет женщин без детей, жителей Запада, трудоустроенных со средним или высоким уровнем достатка, а также тех, кто никуда не уезжал после 24 февраля.
Более всего возросла доля покупок одежды (+32%) и бытовой техники (+25%), а сами покупатели стали все чаще оплачивать товары картой.
Также увеличилась готовность посылать предоплату, однако в основном только при условии, если в онлайн-магазине раньше уже заказывали знакомые (52% опрошенных).
В то же время уменьшилась и доля тех, кто наталкивался на Интернет-мошенников (с 27% до 20%).
Источник: МинФин