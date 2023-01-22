Финансы

Германия анонсировала пакет военной помощи Украине на 1 миллиард евро

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 22 января, 2023
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Германия готовит весенний пакет военной помощи Украине в 1 млрд евро. Об этом заявил новый министр обороны Германии Борис Писториус по результатам заседания Контактной группы по обороне Украины в немецком Рамштайне, сообщает Укринформ.

Фото: pixabay.com

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«Мы говорим в целом о весеннем пакете стоимостью более 1 млрд евро», — сказал Писториус.

Он также добавил, что общая сумма предоставленной Германией военной помощи превысит 3,3 млрд евро.

По словам Писториуса, акцент в ближайшее время будет сделан на противовоздушной обороне.

«Приоритет номер один — это ПВО, ПВО и еще раз ПВО. Особенно учитывая боеприпасы», — сказал глава Бундесвера.

Что войдет в пакет помощи

Германия, по его словам, отправит в Украину систему Patriot, еще 7 САУ Gepard из запасов промышленности, системы Iris-T SLM и управляемые ракеты к ним.

Все это включая логистику и обучение солдат. Он также добавил, что обучение на БМП и Patriot начнется в конце января.

Писториус отметил, что дальнейшая помощь в стадии подготовки, сказал.

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Ситуацию в Украине глава Минобороны ФРГ описал как «чрезвычайно драматическую» и отметил, что «надо исходить из того, что это продлится еще месяцы». По его словам, это требует от партнеров дальнейшей поддержки Украины, и Германия не прекратит такую поддержку.

Министр напомнил о подготовке к отправке в 40 БМП Marder и отметил, что это синхронизированный с другими партнерами шаг.

Писториус впервые присутствовал на встрече в Рамштайне, ведь назначен министром обороны только накануне. Он признался, что был поражен решимостью стран помогать Украине в ее борьбе против захватчиков.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 22 января, 2023
0 1 минута чтения
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