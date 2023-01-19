НБУ прекратил деятельность страховой компании владельца банка «Пивденный»

Нацбанк предоставил разрешение ЧАО CК «Теком» на прекращение страховой деятельности. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Фото: flickr.com

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Что известно

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 16 января 2023 года.

Общее собрание акционеров ЧАО CК «Теком» решило прекратить страховую деятельность без прекращения страховщика как юридического лица и утвердило план прекращения страховой деятельности.

В рамках указанного плана компания обязана выполнить все свои обязательства, связанные со страховой деятельностью.

После завершения плана прекращения страховой деятельности страховщик обязан обратиться в Национальный банк с ходатайством об аннулировании последней лицензии на осуществление страховой деятельности.

Согласно представленной ЧАО CК «Теком» отчетности за девять месяцев 2022 года, страховой портфель компании формировался за счет медицинского страхования (29%), страхования наземного транспорта (кроме железнодорожного) (27%), страхования имущества и огневых рисков (29%).

По состоянию на 30 сентября 2022 г. объем страховых премий компании составил 23,55 млн грн, стоимость активов — 371,28 млн грн, страховые резервы — 18,46 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям составляет 0,11%.

Как пишет «Бизнес.Цензор», бенефициаром СК «Теком» в государственном реестре указан одесский бизнесмен, основной владелец банка «Пивденный» Юрий Родин.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

НБУ

Источник: МинФин