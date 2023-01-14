Япония выделила Украине $95 миллионов на восстановление критической инфраструктуры

Правительство Японии выделило $95 млн на восстановление критической инфраструктуры Украины. Средства будут направлены Программе развития ООН (ПРООН) в рамках партнерского соглашения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Фото: pixabay.com

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Подробности

Соглашение подписано 12 января послом Японии в Украине Кунинори Мацудой и помощницей руководителя ПРООН, директором Регионального бюро ПРООН в странах Европы и СНГ Иваной Живкович с участием вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова.

Программа помощи сосредоточена на пяти ключевых областях

усиление возможности правительства реагировать на кризис и управлять им;

поддержка государственных служб, чтобы они могли продолжать свою работу; восстановление критически важной инфраструктуры, чтобы люди могли безопасно вернуться домой;

поддержка частных предприятий, чтобы они продолжали работать, тем самым поддерживая общины;

укрепление гражданского общества и социальных связей.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что Япония уже предоставила Украине $1,1 млрд финансовой, гуманитарной и военной помощи, и намерена выделить еще $500 млн.

Источник: МинФин