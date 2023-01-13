Финансы

Парламент принял за основу законопроекты о развитии виртуальных активов и цифрового контента

Photo of Admin Admin Send an email 15 минут agoОбновлено: 13 января, 2023
0 Менее минуты назад

Парламент принял за основу законопроект № 6447 по ведению к объектам гражданских прав цифровых вещей (виртуальные активы и цифровые контенты) и № 6576 Закон о цифровом контенте и цифровых услугах. Об этом сообщает первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

Фото: pixabay.com

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«В Гражданском кодексе расширяется перечень объектов гражданских прав благами, которые создаются и существуют только в цифровой среде», — пояснил Железняк.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 15 минут agoОбновлено: 13 января, 2023
0 Менее минуты назад
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