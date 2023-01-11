Украина начала импорт электроэнергии из Европы — глава Минэнерго

С начала нового года начался импорт электроэнергии в Украину из Европы. Пока он проходит в небольших объемах, но Министерство энергетики рассчитывает на его увеличение. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: pixabay.com

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«В настоящее время импорт небольшой, но он продолжается с 1 января. Более того, мы сделали возможность для предприятий закупать, и это будет соответственно влиять на поставки и их возможное ограничение в поставках», — Галущенко журналистам в Киеве в среду.

Комментируя возможные объемы импорта, глава Минэнерго отметил, что они будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергосистем блоков в ближайшие дни.

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«Многое будет зависеть от будущих обстрелов энергосистемы, какие повреждения будут, но, безусловно, на импорт мы также рассчитываем», — добавил Галущенко.

По его словам, вопросом импорта сегодня занимаются многие трейдеры — не только государственный «ЭКУ», но и частные «ЭРВ», группа «ДТЭК».

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что в конце ноября «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) осуществила тестовый импорт электроэнергии из Румынии.

Источник: МинФин