Главное за понедельник: Стоит ли ждать сюрпризов по курсу и ночные атаки на Украину

Пара евро/доллар уходит на рождественские каникулы: сколько будет стоить валюта в наших обменниках

Приближение Нового года все же будет ощущаться во всех сегментах экономической жизни.

Ночная атака на Украину: Враг повредил объекты инфраструктуры в Киеве и области

Россияне в ночь на 19 декабря атаковали объекты инфраструктуры в Киеве и Киевской области, есть повреждения.

ЕС утвердил предельную цену на газ — Reuters

Европейский Союз договорился об ограничении цен на газ, включая российский. Об этом договорились на встрече министров энергетики стран ЕС в Брюсселе 19 декабря, пишет Reuters со ссылкой на чешское председательство в Совете Е С.

Выплаты международных переводов IntelExpress можно получить в терминалах самообслуживания. Как это сделать

Клиенты ПриватБанка могут получать международные денежные переводы IntelExpress в круглосуточном режиме через сеть терминалов самообслуживания банка.

Как будут работать СЭП и банки в конце года и начале 2023 года

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей Нацбанка и порядок работы банковской системы Украины в период завершения 2022 и в начале 2023 года.

Страховой стаж: как купить годы для пенсии и сколько это стоит

Чтобы выйти на пенсию, нужно накопить несколько лет страхового стажа. Однако если вам его не хватает, то несколько месяцев или лет можно вполне официально купить. Как это сделать и сколько это обойдется, рассказала адвокат Вера Тарасенко.

Источник: МинФин