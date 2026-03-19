У McDonald’s в Україні з’явилися новинки в меню: яка ціна та склад бургерів «Роял Халапеньо» та «Біф Ролл»

McDonald’s розширює меню в Україні, адаптуючи глобальні тренди швидкого харчування до локального попиту та змін у споживчих звичках.

Про це повідомляє «ПЛ».

Компанія офіційно повідомила про запуск нових позицій, які вже з’являються у ресторанах мережі та покликані посилити сегмент ситних бургерів і ролів із більш вираженим смаковим профілем. Йдеться про гострий бургер «Роял Халапеньйо» та новий формат перекусу — «Біф Рол», що орієнтований на клієнтів, які віддають перевагу альтернативі класичним бургерам.

Запуск новинок відбувається в межах стратегії регулярного оновлення асортименту, яку McDonald’s системно застосовує на різних ринках. Представники компанії наголошують, що меню оновлюється з урахуванням міжнародних кулінарних тенденцій і запитів відвідувачів, зокрема зростання популярності більш насичених і пікантних смаків.

Новий бургер «Роял Халапеньйо» поєднує яловичу котлету, бекон і перець халапеньйо, що формує гостріший профіль смаку порівняно з класичними позиціями лінійки Royal. Таким чином бренд розширює категорію преміальних бургерів, зберігаючи стандартні технологічні підходи до приготування та контролю якості інгредієнтів.

Паралельно компанія представила «Біф Рол» — продукт у форматі тортильї, що містить дві яловичі котлети, сир чедер і фірмовий ніжний соус. У McDonald’s зазначають, що розвиток ролів є відповіддю на зміну поведінки клієнтів, які дедалі частіше обирають компактні страви, зручні для швидкого споживання в русі.

Такий формат дозволяє мережі охоплювати ширшу аудиторію, включно з молодшими відвідувачами та клієнтами, які шукають альтернативу традиційним сендвічам.

«Роял Халапеньо і Бекон» коштує 189 грн, а «Біф Ролл» — 169 грн. Ціни на офіційному сайті McDonald’s у відкритому текстовому описі не вказані, тому ця інформація на даний момент взята саме з публікацій ЗМІ.

