Пальне в Україні може суттєво подорожчати найближчим часом: Льоушкін озвучив прогноз

Український ринок пального найближчими тижнями залишатиметься під тиском зовнішніх факторів, що може призвести до подальшого зростання роздрібних цін на автозаправних станціях.

Про це повідомляє «ПЛ».

За оцінками учасників ринку, ключовими причинами подорожчання залишаються глобальні енергетичні ризики, зміни гуртових котирувань та ситуація з постачанням нафти й нафтопродуктів у світі.

Як повідомив у коментарі агентству УНІАН засновник групи компаній Prime та паливний експерт Дмитро Льоушкін, українські АЗС уже цього тижня можуть продовжити коригування вартості пального у бік зростання.

За його прогнозом, дизельне пальне здатне подорожчати приблизно на 6 гривень за літр, бензин — на 3–4 гривні, тоді як автогаз може зрости в ціні ще на 2–3 гривні.

Експерт пояснює, що передумови для підвищення сформувалися ще з середини березня, коли гуртові ціни почали демонструвати стійке зростання. Зокрема, з 13 березня дизельне пальне у гуртовому сегменті подорожчало приблизно на 2,5–3 гривні за літр, тоді як гуртова вартість бензину зросла орієнтовно на 1,5 гривні.

Саме ці показники традиційно визначають подальшу динаміку роздрібного ринку, оскільки оператори АЗС поступово закладають нові витрати у кінцеву ціну для споживачів.

Основним драйвером подорожчання залишається зростання світових цін на нафту та підвищення котирувань газойлю, які напряму впливають на собівартість імпортного ресурсу. Окремо Льоушкін звернув увагу на зміну політики європейських постачальників, які збільшили премії саме на дизельне пальне. За його словами, така надбавка пояснює більш швидке зростання вартості дизелю порівняно з бензином, для якого подібних додаткових націнок наразі немає.

Попри зростання цін, експерт не прогнозує фізичного дефіциту пального на українських АЗС. Стабільність постачання забезпечується, зокрема, виконанням контрактних зобов’язань польським енергетичним концерном Orlen, який підтвердив відвантаження узгоджених обсягів пального Україні у березні. Це дозволяє утримувати баланс ринку навіть за умов складної міжнародної кон’юнктури.

