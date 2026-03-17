Як пишеться слово «не потрібно» разом чи окремо: пояснення лінгвістів

Карина Шевченко Send an email 5 години ago
Українська мова
Питання правильного написання поширених мовних конструкцій залишається актуальним як для освітнього середовища, так і для медіа.

Одним із найчастіших запитів є написання словосполучення «не потрібно», яке нерідко помилково об’єднують в одне слово.

Згідно з нормами Український правопис, частка «не» з дієсловами в українській мові пишеться окремо. Саме тому правильним варіантом є форма «не потрібно». Це правило належить до базових орфографічних норм і застосовується у більшості аналогічних випадків.

Лінгвісти пояснюють, що поширення помилок пов’язане з впливом усного мовлення та цифрових автозаміщень.

Однак у професійних текстах, офіційних документах і журналістиці дотримання правопису має принципове значення, адже мовна точність безпосередньо впливає на довіру аудиторії.

Винятки існують лише тоді, коли слово без «не» практично не використовується або має інше значення. У випадку слова «потрібно» така умова відсутня, тому написання разом суперечить мовним стандартам.

Експерти наголошують, що грамотність тексту є показником професійності автора та загальної мовної культури суспільства. Саме тому навіть прості на перший погляд правила залишаються важливими для повсякденної комунікації.

На цьому фоні лінгвісти ще й пояснили, як правильно пишеться слово «вінегред» або «вінігрет».

