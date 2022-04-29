Банк России ухудшил прогнозы инфляции и роста ВВП

Российский центробанк прогнозирует, что по итогам 2022 года инфляция составит 18−23%, а ВВП РФ сократится на 8−10%. Об этом говорится в сообщении Центробанка Р Ф.

Фото: reuters.com

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Прогнозы центробанка

Так, Банк России ожидает, что в последующие месяцы годовая инфляция продолжит расти по эффекту базы и по итогам 2022 года составит 18−23%. Центробанк прогнозирует, что в 2022 ВВП России сократится на 8−10%, в основном в связи с факторами на стороне предложения.

В 2023 году ВВП не вырастет или снизится в диапазоне до 3%, годовая инфляция будет составлять 5−7%. В 2024 году ВВП вырастет на 2,5−3,5%, а годовая инфляция составит 4%.

Прогноз по оттоку капитала из РФ в 2022 году повышен вдвое — с $75 до $151 млрд.

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Новая ставка

Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых — решение было принято по итогам заседания Совета директоров 29 апреля.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки. Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности», — утверждает российский регулятор.

Там говорят, что будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

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Напомним

28 февраля Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c с 9,5% до 20% годовых. 9 апреля ЦБ снизил ключевую ставку до 17%.

Глава ЦБ РФ ранее заявляла, что российской экономике требуется «структурная перестройка».

По прогнозам главы Счетной палаты Р Ф Алексея Кудрина, инфляция в РФ по итогам 2022 года может составить от 17 до 20%.

Источник: МинФин