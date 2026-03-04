Найкращі тижневі знижки у Сільпо з 2 по 9 березня: як раціонально спланувати покупки

Українські торговельні мережі продовжують використовувати формат щотижневих акцій як інструмент стимулювання попиту в умовах змінної економічної ситуації.

Про це повідомляє «ПЛ».

Мережа супермаркетів «Сільпо» оприлюднила нову хвилю знижок, що діятиме з 2 по 9 березня, орієнтуючись на базові категорії товарів щоденного споживання. Аналітики ринку роздрібної торгівлі зазначають, що саме такі короткострокові пропозиції дозволяють покупцям оптимізувати витрати без зниження якості раціону.

За офіційною інформацією ритейлера, акційні пропозиції охоплюють продукти харчування, готові страви, товари власних торгових марок і сезонні позиції.

Подібна стратегія відповідає загальноєвропейській тенденції, коли мережі стимулюють планування покупок заздалегідь, а не імпульсивне споживання. Економісти підкреслюють, що грамотне використання акцій дозволяє скоротити витрати домогосподарств у середньому на 10–20 відсотків.

Раціональне планування починається з аналізу власних потреб, а не самої знижки. Експерти радять формувати список покупок відповідно до меню на кілька днів, що допомагає уникнути перевитрат і зменшує кількість харчових відходів. У період економічної нестабільності така модель споживання стає дедалі популярнішою серед українців.

Фахівці також звертають увагу на цифрові інструменти лояльності, які дозволяють відстежувати персональні пропозиції та накопичувати бонуси. Це перетворює звичайний похід у супермаркет на елемент фінансового планування. У підсумку акційні програми стають не лише маркетинговим інструментом бізнесу, а й способом адаптації споживачів до нових економічних реалій.

