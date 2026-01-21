Найкращі тижневі знижки у Сільпо з 19 по 25 січня: що можна вигідно придбати

Український роздрібний ринок продовжує адаптуватися до змін у купівельній спроможності населення, і тижневі акційні програми залишаються одним із ключових інструментів конкуренції.

Про це повідомляє «ПЛ».

У період з 19 по 25 січня мережа супермаркетів «Сільпо» оновлює перелік спеціальних цін, орієнтуючись на товари повсякденного попиту та сезонні споживчі потреби.

За інформацією компанії, знижки формуються централізовано та поширюються як на національні бренди, так і на продукцію власного виробництва. Такий підхід дозволяє утримувати баланс між доступною ціною та стабільною якістю.

Аналітики ринку зазначають, що саме короткострокові акції дедалі частіше стають фактором, який впливає на вибір місця покупок, особливо в умовах загальної економії витрат.

Для споживачів ключовим залишається питання раціонального планування. Використання офіційних каталогів і цифрових сервісів мережі дає змогу заздалегідь оцінити структуру знижок і оптимізувати сімейний бюджет без імпульсивних рішень.

У компанії підкреслюють, що умови акцій є прозорими, а перелік товарів може коригуватися залежно від наявності у конкретному магазині.

