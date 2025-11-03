Топ-5 помилок в українській мові: де українці помиляються найчастіше

Українська мова поступово очищується від русизмів, проте деякі звички залишаються міцно вкоріненими.

Лінгвісти фіксують найчастіші помилки у побутовому мовленні, діловій переписці та медіа. Вони з’являються через вплив російської мови, поспіх у спілкуванні або невпевненість у нормах. І хоча помилки здаються дрібними, саме з них складається враження про рівень культури мовця.

Однією з найпоширеніших є фраза «приймати участь», яка в українській замінюється на «брати участь». Не менш стійкою є калька «на протязі» замість нормативного «протягом». Плеоназми на кшталт «моя власна думка» або «пам’ятний сувенір» створюють надлишок слів, що спотворює стиль.

Досить часто можна почути й конструкції «в кінці кінців», хоча правильний відповідник — «зрештою». І нарешті, поширеною помилкою залишається невдале використання дієприкметників — «думачий» замість «вдумливий», «захоплюючий» замість «захопливий».

Ці деталі здаються дріб’язковими, але саме вони формують довіру до мовця, особливо у професійному середовищі.

Ділова комунікація потребує точності, чистоти і лаконічності. Варто навчитися бачити мову не як обов’язок, а як інструмент — вона не лише виражає думки, а й створює репутацію. І щораз, коли ми обираємо правильне слово, ми формуємо нову якість української публічної мови.

