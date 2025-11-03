Бизнес

Топ-5 помилок в українській мові: де українці помиляються найчастіше

Карина Шевченко Send an email 11 години ago
0 0
Мова
Мова

Українська мова поступово очищується від русизмів, проте деякі звички залишаються міцно вкоріненими.

Про це повідомляє «ПЛ».

Лінгвісти фіксують найчастіші помилки у побутовому мовленні, діловій переписці та медіа. Вони з’являються через вплив російської мови, поспіх у спілкуванні або невпевненість у нормах. І хоча помилки здаються дрібними, саме з них складається враження про рівень культури мовця.

Однією з найпоширеніших є фраза «приймати участь», яка в українській замінюється на «брати участь». Не менш стійкою є калька «на протязі» замість нормативного «протягом». Плеоназми на кшталт «моя власна думка» або «пам’ятний сувенір» створюють надлишок слів, що спотворює стиль.

Досить часто можна почути й конструкції «в кінці кінців», хоча правильний відповідник — «зрештою». І нарешті, поширеною помилкою залишається невдале використання дієприкметників — «думачий» замість «вдумливий», «захоплюючий» замість «захопливий».

Ці деталі здаються дріб’язковими, але саме вони формують довіру до мовця, особливо у професійному середовищі.

Ділова комунікація потребує точності, чистоти і лаконічності. Варто навчитися бачити мову не як обов’язок, а як інструмент — вона не лише виражає думки, а й створює репутацію. І щораз, коли ми обираємо правильне слово, ми формуємо нову якість української публічної мови.

Ще лінгвісти зазначили про те, як правильно пишеться слово «морквяний» або «моркв’яний».

теги
Карина Шевченко Send an email 11 години ago
0 0

Материалы по теме

Жіночий лікар

Жіночий лікар нове життя: які секрети глядачі могли пропустити у 3 сезоні та інші цікаві факти

1 Жовтня, 2025
Мова

Як правильно пишеться слово «фудбол» або «футбол»: пояснення лінгвістів

30 Вересня, 2025
Огород

Чим можна зайнятися на городі у жовтні: думка аграріїв

29 Вересня, 2025
Українська мова

Як правильно пишеться слово «адьютант» або «ад’ютант»: пояснення лінгвістів

25 Вересня, 2025

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button