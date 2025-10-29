Як правильно пишеться слово «морквяний» або «моркв’яний»: пояснення лінгвістів

Одне з найчастіших правописних питань в українській мові — як правильно: «морквяний» чи «моркв’яний»?

Про це повідомляє «ПЛ».

За нормами сучасного українського правопису, затвердженого Інститутом мовознавства ім. О. Потебні НАН України, нормативною формою є «морквяний», без апострофа. Таке написання відповідає усталеним правилам творення прикметників за допомогою суфікса -яний від іменників, що закінчуються на приголосний.

Апостроф у таких словах ставиться лише тоді, коли між приголосним і суфіксом стоїть м’який звук, який потрібно зберегти.

У слові «морквяний» сполучення «вя» вимовляється м’яко, тож додаткового розділення не потрібно. У словниках української мови (зокрема, у Великому тлумачному словнику та онлайн-версії на сайті sum.in.ua) наведено саме цю форму.

Лінгвісти додають, що форми на кшталт «моркв’яний» побутують у розмовному мовленні, але є помилковими з точки зору правопису. Тож якщо ви пишете офіційний документ, статтю чи журналістський текст, варто обирати саме «морквяний».

Цікаво, що цей прикметник — частий «підступний гість» у диктантах і тестах ЗНО, адже він виглядає так, ніби потребує апострофа. Та все ж правило тут однозначне: «морквяний», без роздільного знака.

Мова — це система логіки, і кожне слово в ній — результат закономірності, а не винятку. Тому правильність правопису — це не дрібниця, а частина культури мислення.

