Як правильно пишеться слово «буквений» або «буквенний»: пояснення лінгвістів

Питання правопису залишається актуальним навіть для освічених людей, адже мова постійно розвивається, а її норми потребують чіткого розуміння.

Однією з частих помилок є подвоєння приголосних у прикметниках, де цього не передбачає сучасний український правопис. Слово «буквений» — наочний приклад такої ситуації. Дехто схильний писати його з двома «н» — «буквенний», однак це є помилкою.

За нормами чинного правопису, прикметники із суфіксами -ен-, -ин-, -ан-, -ян- мають лише один приголосний «н». Подвоєння допускається лише у випадках, коли воно зумовлене особливостями походження слова чи наявністю іншого суфікса, як-от у словах «стінний», «свинний», де подвоєння має фонетичне обґрунтування.

У слові «буквений» такого підґрунтя немає, тому правильним варіантом залишається написання з одним «н».

Лінгвісти наголошують, що неправильне вживання подвоєних приголосних не лише суперечить нормам правопису, але й може створювати враження неуважності або недостатньої мовної компетентності. Тож дотримання стандарту — це не формальність, а частина мовної культури. Таким чином, правильне написання слова — «буквений».

