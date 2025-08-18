Як правильно писати слово «бульон» чи» бульйон»: пояснення лінгвістів

Питання правильного написання цього слова часто виникає серед тих, хто прагне дотримуватися сучасних мовних норм.

Лінгвісти одностайно підкреслюють, що нормативною формою в українській мові є «бульйон». Таке написання закріплене в чинному «Українському правописі» 2019 року, а також у словниках Інституту української мови НАН України. Саме форма з літерою «й» вважається літературною та рекомендованою для використання у всіх офіційних і навчальних текстах.

Варіант «бульон» є калькою з російської мови й розглядається як мовна помилка. Він поширився історично через тривале домінування іншої мовної традиції, однак не відповідає сучасним стандартам української орфографії.

Мовознавці пояснюють, що українська мова адаптувала слово з французького bouillon, і саме звукосполучення «йо» дозволяє максимально точно передати його вимову.

Таким чином, вживання слова «бульйон» є не лише питанням правильності, а й показником мовної культури. Для офіційних документів, журналістських текстів чи навчальних матеріалів важливо користуватися лише нормативною формою.

Використання варіанту «бульон» не допускається, адже воно створює враження неохайності мови та порушує єдині стандарти української орфографії.

Цей приклад ще раз демонструє, наскільки важливо звертатися до авторитетних джерел та словників у випадках мовних сумнівів, адже саме вони формують мовну норму та забезпечують єдність у використанні літературної української мови.

