Як правильно пишеться слово «пьяний» чи «п’яний»: пояснення лінгвістів

В українській мові існують чіткі правила щодо використання апострофа, які закріплені чинним правописом.

Про це повідомляє «ПЛ».

Один із таких випадків — коли після губних приголосних б, п, в, м, ф перед голосними я, ю, є, ї обов’язково ставиться апостроф. Саме за цим принципом формується правильне написання слова «п’яний». Будь-яка інша форма, як «пьяний», зокрема без апострофа, вважається орфографічною помилкою.

Ця норма підтверджена офіційними словниками, у тому числі й електронними ресурсами, де слово «п’яний» подається як стандартна літературна форма прикметника, що описує стан сп’яніння або нетверезості.

Лінгвісти пояснюють, що апостроф у таких словах не лише фіксує вимову, а й запобігає змінам змісту, оскільки відсутність цього знака може створити враження іншого слова або викликати спотворене звучання.

У діловому листуванні, офіційних документах та медійних публікаціях орфографічна точність має особливе значення, адже помилки у словах можуть впливати на сприйняття матеріалу та професійну репутацію автора.

Таким чином, дотримання правила написання слова «п’яний» є не лише питанням мовної грамотності, а й показником поваги до української мови та стандартів публічної комунікації.

Більше того, лінгвісти відповіли на питання про те, як правильно писати слово «майстер клас» або «майстер-клас».