Як правильно писати слово «майстер клас» або «майстер-клас»: пояснення лінгвістів

В українській мові часто виникають дискусії щодо написання складних іншомовних словосполучень.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одним із найпоширеніших прикладів є термін «майстер-клас». Часто у публікаціях, рекламних оголошеннях чи навіть офіційних документах можна зустріти варіанти «майстер клас» або «майстерклас».

Однак лінгвісти та норми чинного правопису однозначні — правильно писати саме через дефіс: «майстер-клас».

Філологи пояснюють, що жодна з частин слова — ні «майстер», ні «клас» — не є префіксом чи префіксоїдом, тож злитне написання є граматичною помилкою. Дефіс у цьому випадку виконує функцію об’єднання двох рівноправних елементів, що разом утворюють нове поняття.

Офіційні словники української мови, зокрема ресурс «Словник.ua» та інші лексикографічні бази, фіксують лише дефісний варіант, і саме він вважається нормативним.

Вживання некоректних форм, навіть у рекламних або розмовних текстах, поступово формує неправильну мовну звичку у суспільстві, тож мовознавці радять неухильно дотримуватися орфографічних норм.

Для офіційного листування, ділових документів, програм навчальних заходів чи афіш культурних подій використання правильного варіанту «майстер-клас» не лише забезпечує грамотність, але й підкреслює професійний рівень комунікації.

Що важливо, лінгвісти також розповіли й про те, як правильно писати слово «веб сайт» або «веб-сайт».