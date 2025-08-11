Як правильно писати слово «веб сайт» або «веб-сайт»: пояснення лінгвістів

Український правопис, затверджений у 2019 році, встановлює чіткі норми написання складних слів, у тому числі тих, що походять з інших мов.

Про це повідомляє «ПЛ».

Однією з поширених дискусій серед користувачів української мови стало питання: чи коректно писати «веб сайт» окремо, чи «веб-сайт» через дефіс. Лінгвісти наголошують, що у випадку поєднання іншомовної першої частини та українського слова, яке разом утворюють нове поняття, використовується дефіс. Саме тому правильним варіантом є «веб-сайт».

Така форма відповідає і традиційним правилам української мови, і сучасній лексикографічній практиці.

Написання через дефіс відображає цілісність поняття: йдеться не про окреме «веб» та «сайт», а про єдине інформаційне утворення в мережі. Більшість офіційних документів, медіа-публікацій та академічних джерел в Україні використовують саме дефісну форму, що поступово закріплює її як беззаперечну норму.

Відхилення від цього правила, наприклад, написання «веб сайт» без дефіса, вважається помилковим у формальних текстах, хоча іноді зустрічається в неформальному спілкуванні або в рекламних слоганах, де допускається стилістична гра.

Таким чином, якщо йдеться про правильне, нормативне вживання у діловій або офіційній комунікації, варто беззастережно використовувати форму «веб-сайт», адже вона відповідає як правописним нормам, так і логіці словотвору української мови.

