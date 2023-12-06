Друг України в Сенаті США раптом закликав не підтримувати виділення фінансової допомоги Києву

Його мета в тому, щоб Білий дім поступився в питаннях безпеки державного кордону США. За словами Макконнелла, мова йде про законопроект щодо виділення 106 мільярдів доларів США, який запропонував президент країни Джо Байден. Голосування за нього пройде сьогодні, 6 грудня.

Про це повідомляє Первая Линия з посиланням на ABC News.

Проект закону передбачає надання Україні 60 мільярдів доларів. Також в законопроект входить фінансування для Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону.

Водночас, в проект закону не внесли положення про зміцнення кордону з Мексикою, що викликало обурення серед республіканців. Саме тому Макконнелл і прийняв рішення закликати сенаторів-республіканців голосувати проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю.

«Ми робимо це, щоб наголосили, сподіваюся, востаннє, що ми наполягаємо на значних змінах на кордоні», — пояснив Макконнелл.

У відповідь, лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер виступив зі звинуваченнями в бік республіканців і заявив, що вони «взяли допомогу Україні в заручники» через їхні вимоги змінити політику за кордоном.

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