Посол Великобритании в Украине назвала изнасилование «частью российского арсенала»

Мелинда Симмонс заявила, что неизвестна вся степень его использования в стране

Посол заявила, что изнасилование — это оружие войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что российские оккупанты сделали изнасилование своим "оружием войны".

Об этом она написала у себя в Twitter.

"Оружие войны"

Среди прочего она напомнила, что изнасилование – это военное преступление.

Далее по теме

Великобритания хочет вооружить Украину противокорабельными ракетами для защиты Одессы

Сегодня, 02:59

Путин хочет захватить восток Украины до 9 мая и провести там «парад» – СМИ

Сегодня, 06:38

США помогут передать Украине танки Т-72 – СМИ

Сегодня, 04:04

"Изнасилование – это оружие войны. Хотя мы еще не знаем всей степени его использования в Украине, уже ясно, что оно было частью арсенала России. Женщин насилуют на глазах у их детей, девочек на глазах у их семей – как преднамеренный акт порабощения. Изнасилование – военное преступление", – заявила посол.

Rape is a weapon of war. Though we dont yet know the full extent of its use in #Ukraine its already clear it was part of arsenal. Women raped in front of their kids, girls in front of their families, as a deliberate act of subjugation. Rape is a war crime.

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 3, 2022

Напомним, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что ошеломлена зверствами российских оккупантов в Буче и других украинских городах. По ее словам, виновные будут привлечены к ответственности.

Читайте также:

Массовые пытки, казни и изнасилования детей: российские оккупанты устроили геноцид в Буче (фото)

Как пережить изнасилование, сохранить здоровье и найти в себе силы жить дальше

"Не знаю, как буду жить". Украинка, которую изнасиловали оккупанты РФ, впервые рассказала об этом

По материалам: Сегодня