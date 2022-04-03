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Посол Великобритании в Украине назвала изнасилование «частью российского арсенала»

Photo of Admin Admin Send an email 14 минут agoОбновлено: 3 апреля, 2022
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Мелинда Симмонс заявила, что неизвестна вся степень его использования в стране

Посол Великобритании в Украине назвала изнасилование "частью российского арсенала"

Посол заявила, что изнасилование — это оружие войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что российские оккупанты сделали изнасилование своим "оружием войны".

Об этом она написала у себя в Twitter.

"Оружие войны"

Среди прочего она напомнила, что изнасилование – это военное преступление.

Посол Великобритании в Украине назвала изнасилование "частью российского арсенала"

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"Изнасилование – это оружие войны. Хотя мы еще не знаем всей степени его использования в Украине, уже ясно, что оно было частью арсенала России. Женщин насилуют на глазах у их детей, девочек на глазах у их семей – как преднамеренный акт порабощения. Изнасилование – военное преступление", – заявила посол.

Rape is a weapon of war. Though we dont yet know the full extent of its use in #Ukraine its already clear it was part of arsenal. Women raped in front of their kids, girls in front of their families, as a deliberate act of subjugation. Rape is a war crime.

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 3, 2022

Напомним, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что ошеломлена зверствами российских оккупантов в Буче и других украинских городах. По ее словам, виновные будут привлечены к ответственности.

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По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 14 минут agoОбновлено: 3 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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