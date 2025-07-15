Що пророкують дерева: новий кельтський гороскоп на 15 липня 2025 року
За кельтськими віруваннями, кожна людина має дерево-покровителя, що впливає на її долю, характер і зв’язок із силами природи. Про це повідомляє «ПЛ».
15 липня — особливий день, коли енергії Землі активізуються, а древній лісовий календар підказує важливі орієнтири для кожного знака. Цього дня варто дослухатися до інтуїції, спостерігати за знаками довкола і не поспішати з рішеннями.
🌿 Береза (24 грудня – 20 січня)
Вдалий час, щоб повернути спокій і впорядкувати думки. Не варто реагувати емоційно — мовчання сьогодні красномовніше за слова.
🌲 Ялівець (21 січня – 17 лютого)
Сьогодні ваш шостий нюх на висоті. Рішення, що прийдуть спонтанно, виявляться найвірнішими. Уникайте надмірного аналізу.
🌳 Ясен (18 лютого – 17 березня)
День подарує натхнення й енергію для дій. Головне — не розпорошуватись і зосередитись на одному напрямку.
🌊 Вільха (18 березня – 14 квітня)
Може з’явитись шанс розставити крапки над «і» в давньому питанні. Вартує проявити рішучість — Всесвіт підтримує сміливих.
🌸 Верба (15 квітня – 12 травня)
Налаштуйтесь на внутрішню тишу. Вода, спокій, ізоляція від шуму — ваші союзники у пошуку ясності.
🌼 Глід (13 травня – 9 червня)
Варто бути чесним перед собою. Внутрішня відкритість приведе до несподіваних добрих новин.
🌞 Дуб (10 червня – 7 липня)
Сміливо беріться за те, що відкладали. Проте пам’ятайте: лідерство — це не лише контроль, а й довіра до інших.
🔥 Польовий Ясен (8 липня – 4 серпня)
День несе глибокі розмови. Випадкова фраза когось близького може перевернути ваші уявлення про ситуацію.
🌾 Ліщина (5 серпня – 1 вересня)
Чудовий момент для навчання. Знання, отримані сьогодні, принесуть користь уже найближчим часом.
🍇 Виноградна Лоза (2 вересня – 29 вересня)
Підозри можуть виявитися хибними. Довіртесь часу — розв’язка прийде без зайвих зусиль.
🍁 Плющ (30 вересня – 27 жовтня)
Настрій може змінюватися, як вітер. Головне — не забувати про свої цілі та зберігати стабільність.
🌬️ Очерет (28 жовтня – 24 листопада)
Будьте уважні до формальностей: документи, підписи, цифри сьогодні не терплять недбалості.
🌲 Бузина (25 листопада – 23 грудня)
Знаки буквально скрізь. Повторення снів, фраз, цифр — зверніть увагу, що намагається сказати вам світ.
Також ще актуальним залишається прогноз магнітних бур на 15 липня, читайте якою буде активність Сонця сьогодні.