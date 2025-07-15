Що пророкують дерева: новий кельтський гороскоп на 15 липня 2025 року

За кельтськими віруваннями, кожна людина має дерево-покровителя, що впливає на її долю, характер і зв’язок із силами природи. Про це повідомляє «ПЛ».

15 липня — особливий день, коли енергії Землі активізуються, а древній лісовий календар підказує важливі орієнтири для кожного знака. Цього дня варто дослухатися до інтуїції, спостерігати за знаками довкола і не поспішати з рішеннями.

🌿 Береза (24 грудня – 20 січня)

Вдалий час, щоб повернути спокій і впорядкувати думки. Не варто реагувати емоційно — мовчання сьогодні красномовніше за слова.

🌲 Ялівець (21 січня – 17 лютого)

Сьогодні ваш шостий нюх на висоті. Рішення, що прийдуть спонтанно, виявляться найвірнішими. Уникайте надмірного аналізу.

🌳 Ясен (18 лютого – 17 березня)

День подарує натхнення й енергію для дій. Головне — не розпорошуватись і зосередитись на одному напрямку.

🌊 Вільха (18 березня – 14 квітня)

Може з’явитись шанс розставити крапки над «і» в давньому питанні. Вартує проявити рішучість — Всесвіт підтримує сміливих.

🌸 Верба (15 квітня – 12 травня)

Налаштуйтесь на внутрішню тишу. Вода, спокій, ізоляція від шуму — ваші союзники у пошуку ясності.

🌼 Глід (13 травня – 9 червня)

Варто бути чесним перед собою. Внутрішня відкритість приведе до несподіваних добрих новин.

🌞 Дуб (10 червня – 7 липня)

Сміливо беріться за те, що відкладали. Проте пам’ятайте: лідерство — це не лише контроль, а й довіра до інших.

🔥 Польовий Ясен (8 липня – 4 серпня)

День несе глибокі розмови. Випадкова фраза когось близького може перевернути ваші уявлення про ситуацію.

🌾 Ліщина (5 серпня – 1 вересня)

Чудовий момент для навчання. Знання, отримані сьогодні, принесуть користь уже найближчим часом.

🍇 Виноградна Лоза (2 вересня – 29 вересня)

Підозри можуть виявитися хибними. Довіртесь часу — розв’язка прийде без зайвих зусиль.

🍁 Плющ (30 вересня – 27 жовтня)

Настрій може змінюватися, як вітер. Головне — не забувати про свої цілі та зберігати стабільність.

🌬️ Очерет (28 жовтня – 24 листопада)

Будьте уважні до формальностей: документи, підписи, цифри сьогодні не терплять недбалості.

🌲 Бузина (25 листопада – 23 грудня)

Знаки буквально скрізь. Повторення снів, фраз, цифр — зверніть увагу, що намагається сказати вам світ.

Також ще актуальним залишається прогноз магнітних бур на 15 липня, читайте якою буде активність Сонця сьогодні.