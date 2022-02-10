При каких симптомах нужно сдавать тест на коронавирус

На данный момент в Украине продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Все большее количество больных фиксируется на данный момент.

При первых случаях заболевания нужно обращаться к врачу. На данный момент есть несколько симптомов, при которых нужно идти на тестирование на ковидную инфекцию, пишет Первая Лента со ссылкой на НСЗУ.

Стандарты Минздрава Украины предусматривают, что врач обязательно должен назначать ПЦР-тестирование на COVID-19 при подозрении на ковид, с признаками других ОРВИ; с признаками вирусной пневмонии; с внегоспитальной пневмонией и при контакте с лицами при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

Также сообщается, что если есть симптомы ОРВИ, нужно самоизолироваться и не выходить в места с большим количеством людей. Это нужно делать до момента получения теста на ковид. Дальнейшие действия возможны с консультации врача.

Ранее мы сообщали, что в Украине снова за 40 000 случаев ковида в сутки.