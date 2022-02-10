В Украине снова за 40 000 случаев ковида в сутки: новые данные

В Украине снова было зафиксировано более 40 000 случаев заражения на коронавирусную инфекцию. На данный момент нет тенденции к улучшению ситуации с пандемией.

Так за сутки 9 февраля в Украине лабораторно подтвердили 41 694 случая коронавирусной болезни, из них 3 486 детей и 1 101 медработник, пишет Первая Лента со ссылкой на данные Минздрава.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Одесской области (3918) и в Киеве (3880), Житомирской (2602), Днепропетровской (2420), Львовской (2280) и Хмельницкой (2109). Также госпитализировали 4 128 человек, а выздоровели 16 628 человек.

Также продолжает расти количество смертей от ковида. За последние сутки зафиксировали 280 смертей от Covid-19. Летальных случаев второй день подряд больше всего в Киеве (25), а также в Ивано-Франковской и Львовской (по 20), Черниговской (16), Днепропетровской, Донецкой, Хмельницкой и Черкасской (по 15) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус подтвердили 4 421 741 раз, зафиксировали 3 729 976 выздоровлений. Умерли в результате Covid уже 102 167 человек.

Ранее мы сообщали, что с момента открытия Омикрона погибло полмиллиона человек.