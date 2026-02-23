Графік відключення світла у Дніпропетровській області на 23 лютого: скільки буде електроенергії

Питання стабільності електропостачання в Дніпропетровській області залишається одним із ключових для домогосподарств, бізнесу та критичної інфраструктури, особливо в умовах воєнного стану та навантаження на енергосистему.

Про це повідомляє «ПЛ».

Станом на 23 лютого енергетики регіону орієнтуються на погодинні графіки відключень, які формуються відповідно до вказівок оператора системи передачі та доводяться до споживачів через офіційні канали обленерго. Йдеться не про повну відсутність електроенергії протягом доби, а про кероване обмеження споживання у визначені проміжки часу з метою балансування системи.

У Дніпропетровській області графіки коригуються залежно від реального навантаження, температурних показників та технічного стану мереж.

Це означає, що заявлений розклад може змінюватися протягом дня, і саме тому енергетики наполягають на необхідності стежити за оперативними повідомленнями. Для бізнесу це створює потребу в гнучкому плануванні робочих процесів, використанні резервних джерел живлення та оптимізації енергоспоживання у пікові години.

Офіційно підкреслюється, що першочергово електроенергією забезпечуються об’єкти критичної інфраструктури, медичні заклади та підприємства, задіяні у забезпеченні обороноздатності країни.

Побутові споживачі, своєю чергою, можуть розраховувати на електропостачання протягом значної частини доби, однак із можливими перервами, тривалість яких визначається ситуацією в енергосистемі. Представники енергокомпаній наголошують, що стабілізаційні відключення є вимушеним, але контрольованим інструментом, який дозволяє уникнути аварійних сценаріїв.

