Графік відключення світла у Дніпропетровській області на 2 лютого: скільки буде електроенергії

Станом на початок лютого енергетична ситуація у Дніпропетровській області залишається керованою, проте потребує чіткого дотримання погоджених графіків споживання.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Spartacus.

Оператор системи розподілу повідомляє, що на 2 лютого 2026 року діють планові обмеження, сформовані з урахуванням балансу генерації, ремонтних робіт та загального навантаження на мережі.

Йдеться не про повну відсутність електроенергії, а про регламентовані періоди відключень для окремих груп споживачів.

Представники енергокомпаній наголошують, що остаточний обсяг електропостачання протягом доби може змінюватися залежно від погодних умов та рівня споживання в пікові години.

Саме тому громадянам і бізнесу рекомендується орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення та оновлення, які публікуються напередодні або в день відключень.

Для підприємств це означає необхідність адаптації робочих процесів, а для домогосподарств — більш раціональне планування використання електроприладів.

У цілому, за оцінками фахівців, 2 лютого не очікується критичних сценаріїв, однак стабільність системи напряму залежить від дисципліни споживання.

