Графік відключення світла у Харківській області на 28 січня: скільки буде електроенергії

На 28 січня у Харківській області продовжують діяти погодинні графіки обмеження електропостачання, затверджені оператором системи розподілу АТ «Харківобленерго» у тісній координації з НЕК «Укренерго».

Про це повідомляє «ПЛ».

Рішення ухвалене в межах загальнонаціонального підходу до балансування енергосистеми та відповідає чинним регламентам роботи галузі.

Причиною запровадження обмежень є необхідність збереження стабільної та безперебійної роботи об’єднаної енергосистеми України в умовах підвищеного споживання електроенергії.

За офіційними роз’ясненнями енергетиків, ідеться не про аварійні або екстрені відключення, а про керований та прогнозований механізм розподілу доступного ресурсу, який дозволяє уникнути перевантажень мережі та пошкодження обладнання.

Тривалість і періодичність відключень залежать від черги споживача, району проживання та поточної ситуації в енергомережі. У разі зміни балансу виробництва й споживання електроенергії графіки можуть оперативно коригуватися.

У компанії наголошують, що актуальна інформація оприлюднюється виключно через офіційні канали зв’язку, зокрема сайти та сторінки операторів у соціальних мережах, тоді як поширення неофіційних повідомлень створює ризики дезінформації населення.

