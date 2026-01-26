Графік відключення світла у Дніпропетровській області на 26 січня: скільки буде електроенергії

Питання стабільності електропостачання у регіонах України залишається чутливим і потребує чіткої комунікації з боку енергетичних компаній.

Про це повідомляє «ПЛ».

У Дніпропетровській області режим подачі електроенергії на 26 січня формується відповідно до загального балансу енергосистеми та оперативних рішень диспетчерських служб.

Офіційні представники енергетичного сектору наголошують, що графіки можливих відключень коригуються залежно від реального навантаження, погодних умов і технічного стану мереж. Саме тому попередня інформація може змінюватися навіть протягом доби.

У таких умовах споживачам рекомендується орієнтуватися виключно на повідомлення операторів системи розподілу та офіційні канали обленерго.

У галузі підкреслюють, що ключовим завданням залишається збереження балансу між виробництвом і споживанням електроенергії. Будь-які обмеження розглядаються як тимчасовий інструмент стабілізації системи, а не як постійна практика.

Остаточна інформація щодо кількості годин зі світлом стає відомою після ухвалення відповідних оперативних рішень.

