Графік відключення світла у Дніпропетровській області на 19 січня: скільки буде електроенергії

Станом на січень 2026 року Дніпропетровська область продовжує працювати за умов планових стабілізаційних відключень електроенергії.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Das.

19 січня регіон, згідно з поточними оцінками енергетиків, збереже режим обмежень, зумовлений загальним навантаженням на енергосистему та погодними факторами.

Ключова відмінність поточного періоду — застосування оновлених графіків, які не збігаються з чергами відключень, що діяли раніше.

Енергетичні компанії використовують гнучкий підхід, перерозподіляючи навантаження залежно від часу доби, стану мереж та рівня споживання.

У середньому тривалість відключень може становити від кількох годин до половини доби, у своїй ситуація здатна оперативно змінюватися через аварій чи різких піків споживання.

Оператори наголошують: орієнтуватися слід виключно на офіційні повідомлення обленерго та постачальників електроенергії, оскільки універсальних та незмінних графіків у поточних умовах не існує.

Крім того, було представлено графік відключення світла у Житомирській області на 15 січня.

