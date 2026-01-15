Графік відключення світла у Житомирській області на 15 січня: скільки буде електроенергії

В умовах підвищеного навантаження на енергосистему в зимовий період оператори розподільчих мереж продовжують застосовувати погодинні графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Realnist.

У Житомирській області на 15 січня передбачено дію планових обмежень, пов’язаних із необхідністю балансування системи, проведенням технічних робіт та забезпеченням стабільної роботи критичної інфраструктури.

Відповідна інформація публікується регіональним оператором та оновлюється у міру зміни ситуації.

За наявними даними, відключення відбуватимуться по черзі і торкнуться окремих населених пунктів і районів області в різні часові рамки. Йдеться не про повне знеструмлення регіону, а про тимчасові перерви у подачі електроенергії, які дозволяють знизити навантаження на мережу в години пікового споживання.

Тривалість таких відключень може змінюватись в залежності від погодних умов та фактичного рівня споживання.

Жителям області рекомендується заздалегідь враховувати можливі перерви в електропостачанні під час планування побутових та робочих процесів.

Енергетики наголошують, що графіки носять адаптивний характер і можуть коригуватися в оперативному режимі, тому найточнішу інформацію слід отримувати з офіційних джерел та повідомлень постачальника електроенергії.

