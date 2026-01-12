Технологии

Графік відключення світла на Дніпропетровщині на 12 січня: скільки буде електроенергії

Карина Шевченко Send an email 33 хвилини ago
0 0
Світло
Світло

Станом на 12 січня в Дніпропетровській області зберігається режим регульованого електроспоживання, запроваджений через обмежені можливості енергосистеми.

Про це повідомляє «ПЛ».

Офіційні джерела повідомляють, що відключення електроенергії відбуватимуться за погодинними графіками, які можуть коригуватися протягом дня залежно від навантаження та технічного стану мереж.

Очікується, що побутові споживачі матимуть доступ до електроенергії з перервами, які в окремих районах можуть тривати значну частину доби. Промислові об’єкти, як і раніше, працюють у режимі пріоритетного обмеження, щоб зменшити загальне навантаження на систему.

Енергетики наголошують, що ситуація залишається динамічною, а стабільність подачі електроенергії безпосередньо залежить від балансу генерації та споживання.

Мешканцям регіону рекомендують орієнтуватися на офіційні повідомлення операторів системи розподілу та за можливості планувати використання електроприладів у години гарантованої подачі.

Влада підкреслює, що відключення мають вимушений характер і спрямовані на збереження цілісності енергосистеми в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, що був опублікований графік відключення світла на Одещині на 10 січня.

теги
Карина Шевченко Send an email 33 хвилини ago
0 0

Материалы по теме

Світло

Графік відключення світла на Харківщині на 5 січня: скільки буде електроенергії

1 тиждень ago
Астрагал

Чим корисний древній чай астрагал: що пили пращури українців

1 тиждень ago
Вчені

Відомі наукові відкриття 2025 року: які досягнення були у світі науки

1 тиждень ago
Світло

Графік відключення світла на Харківщині на 31 грудня: скільки буде електроенергії

2 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button