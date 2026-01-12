Графік відключення світла на Дніпропетровщині на 12 січня: скільки буде електроенергії

Станом на 12 січня в Дніпропетровській області зберігається режим регульованого електроспоживання, запроваджений через обмежені можливості енергосистеми.

Про це повідомляє «ПЛ».

Офіційні джерела повідомляють, що відключення електроенергії відбуватимуться за погодинними графіками, які можуть коригуватися протягом дня залежно від навантаження та технічного стану мереж.

Очікується, що побутові споживачі матимуть доступ до електроенергії з перервами, які в окремих районах можуть тривати значну частину доби. Промислові об’єкти, як і раніше, працюють у режимі пріоритетного обмеження, щоб зменшити загальне навантаження на систему.

Енергетики наголошують, що ситуація залишається динамічною, а стабільність подачі електроенергії безпосередньо залежить від балансу генерації та споживання.

Мешканцям регіону рекомендують орієнтуватися на офіційні повідомлення операторів системи розподілу та за можливості планувати використання електроприладів у години гарантованої подачі.

Влада підкреслює, що відключення мають вимушений характер і спрямовані на збереження цілісності енергосистеми в умовах воєнного часу.

