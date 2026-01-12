Київстар запустив пілотний 5G у Львові: як підключитись до технології

Запуск пілотної мережі 5G у Львові став знаковою подією для українського телеком-ринку, адже йдеться не про лабораторні випробування, а про тестування технології п’ятого покоління в реальних міських умовах.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Topflop.

Київстар розгорнув 5G-покриття в історичному центрі міста — зоні з високою щільністю забудови, туристичним трафіком і стабільно великим навантаженням на мобільні мережі. Саме такі умови вважаються показовими для оцінки потенціалу нових стандартів зв’язку.

За інформацією оператора, під час перших тестів зафіксовано швидкість передачі даних понад 2,4 Гбіт/с, що суттєво перевищує можливості нинішніх 4G-мереж. У компанії наголошують, що пілот не означає комерційний запуск, а є частиною підготовчого етапу перед можливим масштабуванням технології в Україні.

Для користувачів доступ до тестової мережі можливий за наявності 5G-сумісного смартфона, USIM-картки та перебування в зоні покриття.

У разі успішного завершення випробувань Львів може стати відправною точкою для подальшого розширення географії 5G — серед наступних локацій називають Харків і Бородянку, а згодом Київ та Одесу.

Для галузі це сигнал про поступове наближення України до стандартів цифрової інфраструктури країн ЄС, хоча фінальне впровадження напряму залежатиме від регуляторних рішень і безпекової ситуації.

