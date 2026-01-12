Що таке six seven (67) новий мем в Roblox і Youtube, і чому діти його показують: подробиці

У цифровому середовищі початку 2026 року активно поширюється новий інтернет-мем під назвою six seven або скорочено 67, який особливо популярний серед дитячої та підліткової аудиторії.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Enguide.

Найбільше його помічають на платформах Roblox і YouTube, де користувачі масово відтворюють короткі відео, жести або фрази без очевидного змістового навантаження. На відміну від класичних мемів, six seven не має чіткого сюжету або закладеного сенсу, що, за оцінками експертів з цифрової культури, і стало ключовим фактором його вірусності.

Походження тренду пов’язують із музичним треком американського репера Skrilla, де числова комбінація «6–7» використовується як ритмічний повтор.

Саме аудіофрагмент із цієї композиції почали масово застосовувати у коротких відео, після чого він швидко адаптувався до ігрових та соціальних форматів Roblox. Діти та підлітки використовують 67 як універсальний «жарт без пояснення», що не потребує контексту, але миттєво впізнається однолітками.

Психологи та дослідники медіасередовища зазначають, що подібні феномени характерні для покоління, яке зростає в умовах кліпового мислення. Відсутність логічного сенсу тут не є недоліком, а навпаки — підсилює ефект залученості.

Для дорослої аудиторії мем може здаватися абсурдним, однак для дітей він виконує соціальну функцію — маркер «свого кола». Важливо, що офіційні джерела не фіксують у цьому тренді небезпечного або прихованого змісту, тому six seven наразі розглядають як типовий приклад швидкоплинної інтернет-моди.

