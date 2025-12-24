Графік відключення світла на Миколаївщині на 25 грудня: скільки буде електроенергії

Енергетичний режим у Миколаївській області на 25 грудня визначається з урахуванням загального балансу виробництва та споживання електроенергії в країні.

Про це повідомляє «ПЛ».

Оператори системи розподілу повідомляють, що застосування погодинних графіків обмеження можливе лише за умови дефіциту потужностей або перевантаження мереж. Такі рішення ухвалюються централізовано та мають виключно технічний характер, без прив’язки до окремих населених пунктів чи категорій споживачів, за винятком об’єктів критичної інфраструктури.

У звичайному режимі електропостачання здійснюється стабільно, а тимчасові відключення, якщо вони вводяться, мають чітко визначену тривалість. Енергетики наголошують, що будь-які несанкціоновані графіки, які поширюються у соціальних мережах або месенджерах, не мають офіційного статусу і можуть вводити населення в оману.

Саме тому громадянам рекомендується орієнтуватися виключно на інформацію з перевірених джерел, що дозволяє більш раціонально планувати побутове споживання електроенергії в умовах нестабільного навантаження на енергосистему.

Раніше ж був презентований графік відключення світла на Київщині на 22 грудня.