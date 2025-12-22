Графік відключення світла на Київщині на 22 грудня: скільки буде електроенергії

Станом на кінець грудня енергетична система Київської області функціонує в умовах підвищеного сезонного навантаження, характерного для зимового періоду.

Про це повідомляє «ПЛ».

22 грудня 2025 року не розглядається як дата з прогнозованими масштабними обмеженнями електропостачання, за умови збереження стабільної роботи генеруючих потужностей та мережевої інфраструктури. Оператори системи розподілу продовжують працювати в режимі превентивного балансування, що дозволяє мінімізувати ризики аварійних відключень.

Енергетичні фахівці звертають увагу, що навіть у разі застосування обмежень вони матимуть плановий і короткостроковий характер та впроваджуватимуться відповідно до затверджених графіків. Такий підхід дозволяє забезпечити передбачуваність для населення та бізнесу, а також уникнути різких коливань у роботі критично важливих об’єктів.

Особлива увага приділяється вечірнім годинам, коли споживання традиційно зростає через активне використання побутових електроприладів.

Представники галузі наголошують, що раціональне використання електроенергії з боку споживачів залишається ключовим фактором стабільності системи.

Остаточна інформація щодо режимів роботи мереж публікується напередодні доби споживання через офіційні канали, що дозволяє уникати дезінформації та панічних настроїв.

