Графік відключення світла на Житомирщині на 19 грудня: скільки буде електроенергії

Питання стабільності електропостачання залишається одним із ключових для регіонів України в умовах пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє «ПЛ».

На Житомирщині графіки відключень формуються операторами системи розподілу з урахуванням поточного балансу між виробництвом та споживанням електроенергії, а також технічного стану мереж.

Станом на оприлюднені повідомлення, режим електропостачання на 19 грудня залежатиме від загальної ситуації в енергосистемі країни та можливих аварійних факторів.

Навіть за наявності попереднього графіка споживачам рекомендують бути готовими до оперативних змін, оскільки енергетики змушені реагувати на обставини в режимі реального часу.

Фахівці підкреслюють, що основною метою обмежень є збереження цілісності системи та запобігання масштабнішим збоям. Актуальну інформацію радять відстежувати виключно через офіційні канали, оскільки неофіційні джерела часто поширюють застарілі або неточні дані.

Спеціалісти ще й презентувати графік відключення світла на Київщині на 15 грудня.